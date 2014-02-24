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В Москве ожидается похолодание и снегопад
25 февраля 2017, суббота, 13:01 – ИА СОЧИ-24
В московском регионе ожидается порывистый ветер, небольшой
мороз и снег. Температура воздуха в столице в субботу составит минус 1-3
градуса, по области будет до 5 градусов мороза, передает ТАСС.
В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами
не исключен небольшой снег. В мегаполисе столбики термометров покажут 6-8
градусов ниже нуля, по области будет от 6 до 11 градусов мороза. Днем в столице
ожидается до минус 3 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов мороза.
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