В Москве по обвинению в педофилии арестовали учителя танцев
14 марта 2017, вторник, 12:30 – ИА СОЧИ-24
В Москве суд отправил за решетку 65-летнего учителя танцев. Мужчина обвиняется в педофилии: по предварительным данным, он совращал несовершеннолетних девочек.С заявлением в полицию обратились родители пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. Правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к другим подобным преступлениям.
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»