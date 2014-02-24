В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве

9 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве

Многие столичные полицейские, дежурившие в Рождество в общественных местах, после этого заболели. Некоторые из них после работы на сильном морозе попали с обморожениями в госпиталь МВД.Заболевшие полицейские считают, что их форма не рассчитана насильные морозы, так как не спасает от низких температур. Стражи порядка хотятподать претензию в полицейский профсоюз.Несколько полицейских, пострадавших вовремя службы на морозе, в настоящий момент находятся в госпитале МВД. Так, правоохранителей,дежуривший на рождественской ярмарке в -30 градусов, получил сильное обморожениеушей. С подобными диагнозами в лечебном учреждении находятся и другие егоколлеги, передает "Московский комсомолец".На выздоровление столичнымполицейским потребуется не менее недели. По словам одного из стражей порядка, умногих сотрудников полиции на следующий день после дежурства поднялась высокаятемпература, и они ушли на больничный.Как писали Dni.ru, рождественская ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже 29 градусов, а 8 января из-за холода в аэропортах были задержаны сотни рейсов. В связи с аномальными морозами синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности.За двое суток из-за 30-градусных температур пострадали более сотни человек. По прогнозам синоптиков, потепление придет в город днем 9 января – термометр покажет -17...-19.

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