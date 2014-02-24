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В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
9 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Заболевшие полицейские считают, что их форма не рассчитана на
сильные морозы, так как не спасает от низких температур. Стражи порядка хотят
подать претензию в полицейский профсоюз.
Несколько полицейских, пострадавших во
время службы на морозе, в настоящий момент находятся в госпитале МВД. Так, правоохранителей,
дежуривший на рождественской ярмарке в -30 градусов, получил сильное обморожение
ушей. С подобными диагнозами в лечебном учреждении находятся и другие его
коллеги, передает "Московский комсомолец".
На выздоровление столичным
полицейским потребуется не менее недели. По словам одного из стражей порядка, у
многих сотрудников полиции на следующий день после дежурства поднялась высокая
температура, и они ушли на больничный.Как писали Dni.ru, рождественская ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже 29 градусов, а 8 января из-за холода в аэропортах были задержаны сотни рейсов. В связи с аномальными морозами синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности.
За двое суток из-за 30-градусных температур пострадали более сотни человек. По прогнозам синоптиков, потепление придет в город днем 9 января – термометр покажет -17...-19.
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