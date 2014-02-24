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В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"

18 марта 2017, суббота, 13:15 – ИА СОЧИ-24

В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"
В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"
В Москве на Воробьевых горах открылся фестиваль "Весна". Мероприятие посвящено третьей годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией.
Фестиваль стартовал с
традиционной гонки ГТО. Бегунам предстоит преодолеть маршрут протяженностью
пять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями.
Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей и
достопримечательностью Крымского полуострова. Победителем станет тот, кто
быстрее всех преодолеет маршрут.
Кроме того, начали свою работу
всевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любой
желающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом,
который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады.
Среди них "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многие
другие.
Фестиваль "Весна" инициирован
представителями студенческих организаций Москвы при активной поддержке
правительства столицы. Вход свободный.
Праздничные мероприятия в честь воссоединения с Крымом проходят сегодня по всей России. Первым годовщину исторического события начал праздновать Дальний Восток.
Этот день стал одним из самых счастливых в жизни многих граждан России. Так, по словам члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, Крым всегда был и будет частью России. "Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого", – сказал парламентарий.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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