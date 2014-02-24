В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"

18 марта 2017, суббота, 13:15 – ИА СОЧИ-24



В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"

В Москве на Воробьевых горах открылся фестиваль "Весна". Мероприятие посвящено третьей годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией.Фестиваль стартовал страдиционной гонки ГТО. Бегунам предстоит преодолеть маршрут протяженностьюпять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями.Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей идостопримечательностью Крымского полуострова. Победителем станет тот, ктобыстрее всех преодолеет маршрут.Кроме того, начали свою работувсевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любойжелающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом,который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады.Среди них "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многиедругие.Фестиваль "Весна" инициированпредставителями студенческих организаций Москвы при активной поддержкеправительства столицы. Вход свободный.Праздничные мероприятия в честь воссоединения с Крымом проходят сегодня по всей России. Первым годовщину исторического события начал праздновать Дальний Восток.Этот день стал одним из самых счастливых в жизни многих граждан России. Так, по словам члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, Крым всегда был и будет частью России. "Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого", – сказал парламентарий.

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