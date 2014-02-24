В Москве прошла "генеральная уборка"

6 апреля 2017, четверг, 15:45 – СОЧИ-24



В Москве прошла "генеральная уборка"

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по незаконным свалкам столицы. В результате были выявлены нелегальные залежи мусора на пересечении МКАД и Боровского шоссе, а также на территории "Ландшафтного заказника Токаревский".В рамках проекта "Генеральная уборка" активисты Московскогоштаба Общероссийского народного фронта устроили рейд по местам незаконных свалокв столице. Сигналы об этих свалках были получены с помощью приложения ОНФ "Интерактивнаякарта свалок"."Это электронное приложение, с помощью которого любойгражданин может разместить информацию о незаконном складировании мусора, указавкоординаты, а также приложив фото– и видеоматериалы", – сообщает"Ридус". Московские "фронтовики" побывали на свалке под эстакадой напересечении МКАД и Боровского шоссе.Была также проверен сигнал о залежах мусора на территории"Ландшафтного заказника Токаревский", где раньше располагался строительный рынок.После его сноса часть отходов так и не была вывезена. Кроме того, на этом жеместе продолжили сваливать отходы.По итогам рейда активисты ОНФ направят обращения в межрайоннуюприродоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. По словамдепутата Госдумы Владимира Гутенева, интерактивная карта свалок уже стала универсальныминструментом по устранению нелегальных мест своза мусора. "За два месяца работы проекта "Генеральная уборка"мы получили 3023 обращений, из них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 вработе, – рассказал законодатель. – По 135 проблемам достигнуто положительноерешение". По данным парламентария, более половины отходов в стране оказываютсяна незаконных свалках. Их общее число, по оценке "фронтовиков", составляет около20 тысяч.Напомним, идея запуска проекта "Генеральная уборка" возниклапосле итогового "Форума Действий", на котором президент России, лидер ОНФВладимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного ресурса,где любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивнойкарте незаконную свалку. На основе этих данных региональные власти,коммунальные службы и волонтеры при содействии Народного фронта будут боротьсяс незаконным свозом мусора.

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