В Москве проснулись медведи

В Московском зоопарке из спячки вышли медведи. "Наши медведи проснулись", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу зверинца.Из-за сильных холодов хищники легли спать раньше времени – в середине ноября прошлого года. Пробуждение медведей ожидалось к концу марта.
Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»
Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»