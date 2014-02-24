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В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

10 марта 2017, пятница, 08:58 – ИА СОЧИ-24

В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом
В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом
После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими.
Очевидцам удалось заснять, как Диана вместе с отцом приехала в один из столичных торговых центров на шопинг. На кадрах видно, как 17-летняя девушка курит в компании родителя, а затем позирует для фото с узнавшими ее прохожими, передает Life.ru. После этого восходящая звезда прошлась по магазинам одежды. Судя по всему, таким образом девушка решила снять стресс после неудавшейся передачи на радио "Комсомольская правда". Напомним, 9 марта Диана должна была дать выступить в прямом эфире. Однако приехав в студию, студентка внезапно разрыдалась и отказалась участвовать в передаче. Причины, по которым Диана, так себя повела, неизвестны.   Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Минэкономразвития планирует стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию изменением ставки НДФЛ. Если человек не желает участвовать в индивидуальной пенсионной программе (ИПК), он будет обязан уплатить повышенный налог, и наоборот...»

сегодня, 08:58
В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими...»

сегодня, 08:31
Диск болгарки убил москвича

В столице мужчине в спину вонзился диск болгарки – от полученной травмы пострадавший скончался..»

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На севере Москвы загорелся выселенный дом..»

вчера, 22:16
Летевший в Москву самолет резко сменил курс

Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»

вчера, 21:46
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии

В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

вчера, 21:44
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»

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