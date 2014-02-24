В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

10 марта 2017, пятница, 08:58 – ИА СОЧИ-24



В Москве Шурыгина снимает стресс шопингом

После срыва передачи на радио "Комсомольская правда" скандально известная Диана Шурыгина была замечена в одном из торговых центров Москвы. Девушка с удовольствием ходила по магазинам одежды и делала селфи с прохожими.Очевидцам удалось заснять, как Диана вместе с отцом приехала в один из столичных торговых центров на шопинг. На кадрах видно, как 17-летняя девушка курит в компании родителя, а затем позирует для фото с узнавшими ее прохожими, передает Life.ru. После этого восходящая звезда прошлась по магазинам одежды. Судя по всему, таким образом девушка решила снять стресс после неудавшейся передачи на радио "Комсомольская правда". Напомним, 9 марта Диана должна была дать выступить в прямом эфире. Однако приехав в студию, студентка внезапно разрыдалась и отказалась участвовать в передаче. Причины, по которым Диана, так себя повела, неизвестны. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже больше месяца. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна.

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