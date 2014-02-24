В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Газопровод. Одной из пострадавших удалось покинуть помещение, с многочисленными рваными ранами она была госпитализирована. Хозяйка пса оказалась заперта наедине со зверем.Прибывшая на место ЧП полиция не смогла применить оружие из-за опасности попасть в женщину, передает Lenta.ru. Однако представители экстренных служб все же смогли заблокировать животное и освободить вторую пострадавшую. Ей оказана медицинская помощь.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»