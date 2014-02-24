В Москве столкнулись поезд и электричка

8 апреля 2017, суббота, 23:58 – СОЧИ-24



В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы.Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на главк МЧС по столице.Известно, что столкновение поезда дальнего следования, который двигался в сторону Московской области,и пригородной электрички произошло около 23:00 на путях Киевского направленияМосковской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице ГерасимаКурина. При этом первый вагон электрички, сошедший с рельсов, заблокировалдвижение.Публикация от Aleksey Grizzly (@alekseyshahanov) Апр 8 2017 в 1:36 PDTМЧС сообщили, что по предварительным данным после столкновения поезда иэлектрички на западе Москвы с рельсов сошли два вагона: "Один – поезда дальнего следования, второй —электрички". В настоящее время спасатели проверяют вагоны поезда в Москве на наличие раненых после столкновения.Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m– Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.По предварительным данным, пострадали три пассажирапоезда Москва – Брест. Они получили тяжелые травмы. При этом источник агентства городских новостей "Москва" сообщил, что пострадали четверо машинистов.Электричка, по некоторым данным, была пустой.

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