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В Москве столкнулись поезд и электричка

8 апреля 2017, суббота, 23:58 – СОЧИ-24

В Москве столкнулись поезд и электричка
В Москве столкнулись поезд и электричка
На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы.
Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на главк МЧС по столице.
Известно, что столкновение поезда дальнего следования, который двигался в сторону Московской области,
и пригородной электрички произошло около 23:00 на путях Киевского направления
Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима
Курина. При этом первый вагон электрички, сошедший с рельсов, заблокировал
движение.
Публикация от Aleksey Grizzly (@alekseyshahanov) Апр 8 2017 в 1:36 PDT
В
МЧС сообщили, что по предварительным данным после столкновения поезда и
электрички на западе Москвы с рельсов сошли два вагона: "Один – поезда дальнего следования, второй —
электрички". В настоящее время спасатели проверяют вагоны поезда в Москве на наличие раненых после столкновения.Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m– Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.По предварительным данным, пострадали три пассажира
поезда Москва – Брест. Они получили тяжелые травмы. При этом источник агентства городских новостей "Москва" сообщил, что пострадали четверо машинистов.
Электричка, по некоторым данным, была пустой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Москве столкнулись поезд и электричка

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Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
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