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В Москве столкнулись поезд и электричка
8 апреля 2017, суббота, 23:58 – СОЧИ-24
Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на главк МЧС по столице.
Известно, что столкновение поезда дальнего следования, который двигался в сторону Московской области,
и пригородной электрички произошло около 23:00 на путях Киевского направления
Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима
Курина. При этом первый вагон электрички, сошедший с рельсов, заблокировал
движение.
Публикация от Aleksey Grizzly (@alekseyshahanov) Апр 8 2017 в 1:36 PDT
В
МЧС сообщили, что по предварительным данным после столкновения поезда и
электрички на западе Москвы с рельсов сошли два вагона: "Один – поезда дальнего следования, второй —
электрички". В настоящее время спасатели проверяют вагоны поезда в Москве на наличие раненых после столкновения.Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m– Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.По предварительным данным, пострадали три пассажира
поезда Москва – Брест. Они получили тяжелые травмы. При этом источник агентства городских новостей "Москва" сообщил, что пострадали четверо машинистов.
Электричка, по некоторым данным, была пустой.
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