В Москве таксист ограбил известного режиссера

Режиссер "Театра.doc" Виктория Кузнецова стала жертвой ограбления. Во время поездки на такси на нее напал водитель. Мужчина южной внешности отобрал у Виктории Кузнецовой пять тысяч рублей, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на неназванный источник. После инцидента водитель вытолкал женщину из автомобиля и скрылся с места преступления.После ограбления режиссер театра написала заявление в полицию. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Отметим, что в списке актеров и режиссеров Виктория Кузнецова не значится. Согласно данным правоохранительных органов, таксист был одет в пуховик темного цвета и темные брюки. Женщина рассказала, что на вид ему было около 50 лет. Напомним, участники "Театра.doc" уже не в первый раз попадают в поле зрения СМИ. Ранее скандально известный художник Петр Павленский уехал из России с намерением у властей Франции политического убежища после избиения актера и попытки изнасилования его девушки.Павленский, проявлявший симпатию к возлюбленной артиста, договорился с ним о встрече и избил его. Позднее художник пригласил "завоеванную" девушку к себе. "Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни, на руках. Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами", – цитирует "Новая газета" режиссера театра Всеволода Лисовского.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»