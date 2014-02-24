В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
9 января 2017, понедельник, 13:45 – ИА СОЧИ-24
В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
В Москве известный бизнесмен, уроженец Грузии, стал жертвой грабителей. Неизвестные похитили его коллекцию наручных часов стоимостью шесть миллионов рублей. Информация о взломе квартиры в Доме актера на Малой Бронной улице поступила вечером 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С 5 по 8 января хозяев не было дома, чем и воспользовались злоумышленники. Воры проникли в жилище и похитили коллекцию наручных часов общей стоимостью шесть миллионов рублей. Аксессуары принадлежат владельцу нескольких компаний, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Ранее сообщалось, что известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета из Филадельфии в Москву. Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на сумму 12 тысяч долларов.Со слов организаторов выступлений скрипачки, она не знает, в какой момент произошло ограбление. Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.Отметим, что в период новогодних праздников квартирные кражи происходят чаще. Стражи порядка рекомендовали горожанам не провоцировать воров, публикуя в соцсетях сообщения и фото из путешествий. Нередко по таким постам злоумышленники выходят на жилища своих жертв.
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