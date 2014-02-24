В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
15 февраля 2017, среда, 15:58 – ИА СОЧИ-24
В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
В Москве нескольким улицам и площадям присвоят имена выдающихся военных, дипломатов, врачей и государственных деятелей. Соответствующее решение было принято президиумом столичного правительства.Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы получит имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. В память о легендарном революционере Фиделе Кастро будет названа площадь на севере столицы на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц, передает сетевое издание m24.ru.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»