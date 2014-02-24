В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу



Госдума аккуратно подходит к изменению законов вчера, 22:45 Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

Грабители с топорами напали на салон связи в Москве вчера, 21:46 Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

Трамп нашел замену сбежавшему советнику вчера, 21:45 Президент США Дональд Трамп выбрал себе нового советника по национальной безопасности..»

Минобороны показало истребители Су-35С в деле вчера, 21:45 Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»