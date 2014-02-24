В Москве врачи отказались переносить больного в машину скорой
28 марта 2017, вторник, 18:31 – СОЧИ-24
Столичные медики, приехавшие по вызову к пациенту с инфарктом, отказались своими силами перенести больного на носилках в автомобиль. Врачи предложили жене пациента найти посторонних людей для помощи. Кроме того, супруге запретили проследовать в карете скорой помощи в больницу, куда должны были госпитализировать мужчину.Данную информацию проверяют следователи. В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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