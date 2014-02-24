В Москве заботливый насильник вызвал своей жертве такси

3 апреля 2017, понедельник, 11:58 – СОЧИ-24

В столице 31-летний мужчина избил и изнасиловал приехавшую к нему в гости девушку, получив отказ в интимной близости, передает Life.ru. Злоумышленник запер свою жертву в квартире и согласился отпустить лишь на вторые сутки. Москвич вызвал ей такси, проводил до машины и отправил домой. Однако пострадавшая поехала в больницу, чтобызафиксировать побои и факт изнасилования, а также написала заявление вполицию. Предполагаемый преступник задержан.

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