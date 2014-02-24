В Москве женщина выбросила чужую кошку из окна 12-го этажа
14 марта 2017, вторник, 13:46 – ИА СОЧИ-24
На северо-западе Москвы женщина выбросила кошку по кличке Лиза из окна квартиры на 12-м этаже. Злоумышленница поссорилась с хозяйкой животного, к которой пришла в гости.От полученных травм кошка скончалась на месте. По факту происшествия проводится проверка. Видео с места трагедии публикует Life.ru.
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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»