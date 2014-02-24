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В Москву идет аномальное тепло
27 февраля 2017, понедельник, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Зима покинет Москву на фоне аномального тепла. Эксперты отмечают, что такой высокой температуры в межсезонье не было много лет.
Погода опередит календарь почти на месяц. "Средняя температура
предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на восемь-десять
градусов", – цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС. При этом уменьшится и количество снега на улицах.
Вместе с тем активные циклоны обеспечат поступление в столичный регион влажных воздушных масс. Поэтому
на текущей неделе не обойдется без дождей.
Сочетание таких погодных условий спровоцирует гололедицу. "Их наличие
(дождей. – Прим. ред.), как и талая вода, в сочетании с переходом
температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям, будут причиной
образования гололедицы", – сообщает представитель метеослужбы.
Специалисты предупреждают об опасности, связанной с таянием сосулек. Однако
не вся неделя будет дождливой, и у жителей региона будет возможность порадоваться солнечным
дням.
Так, 28 февраля ночная температура составит -2...-4
градуса, по области – -2...-7. Днем местами пройдут небольшие
осадки, в Москве воздух прогреется до +1...+3 градусов, в Подмосковье
будет -2...+3.
В первый день весны в регионе ожидаются небольшие осадки. Ночью в столице будет +1...+3
градуса, по области – от -2 до +3. Днем в Москве потеплеет до +4...+6 градусов, в
Подмосковье – до +1...+6.
В четверг местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра ночью в столице поднимется до +1...+3 градусов, по области – от -1 до +4. Днем возможен дождь с мокрым снегом.
Температура в столице составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – 1-6 градусов
выше нуля.
В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается
-2...+3 градуса, днем – до 5 градусов тепла.
Источник:
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