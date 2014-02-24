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В Москву идет аномальное тепло

27 февраля 2017, понедельник, 16:30 – ИА СОЧИ-24

В Москву идет аномальное тепло
В Москву идет аномальное тепло
Столичный регион ждет очень теплое начало весны. Средняя суточная температура на предстоящей неделе будет выше нуля.
Зима покинет Москву на фоне аномального тепла. Эксперты отмечают, что такой высокой температуры в межсезонье не было много лет.
Погода опередит календарь почти на месяц. "Средняя температура
предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на восемь-десять
градусов", – цитирует представителя Гидрометцентра России ТАСС. При этом уменьшится и количество снега на улицах.
Вместе с тем активные циклоны обеспечат поступление в столичный регион влажных воздушных масс. Поэтому
на текущей неделе не обойдется без дождей.
Сочетание таких погодных условий спровоцирует гололедицу. "Их наличие
(дождей. – Прим. ред.), как и талая вода, в сочетании с переходом
температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям, будут причиной
образования гололедицы", – сообщает представитель метеослужбы.
Специалисты предупреждают об опасности, связанной с таянием сосулек. Однако
не вся неделя будет дождливой, и у жителей региона будет возможность порадоваться солнечным
дням.
Так, 28 февраля ночная температура составит -2...-4
градуса, по области – -2...-7. Днем местами пройдут небольшие
осадки, в Москве воздух прогреется до +1...+3 градусов, в Подмосковье
будет -2...+3.
В первый день весны в регионе ожидаются небольшие осадки. Ночью в столице будет +1...+3
градуса, по области – от -2 до +3. Днем в Москве потеплеет до +4...+6 градусов, в
Подмосковье – до +1...+6.
В четверг местами пройдут небольшие осадки. Столбик термометра ночью в столице поднимется до +1...+3 градусов, по области – от -1 до +4. Днем возможен дождь с мокрым снегом.
Температура в столице составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – 1-6 градусов
выше нуля.
В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается
-2...+3 градуса, днем – до 5 градусов тепла.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко

Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары...»

вчера, 20:43
В Киеве придумали новую басню про Крым

Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
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В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

вчера, 19:43
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Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

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