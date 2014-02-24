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В Москву прибыл борт с телами жертв крушения Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 09:15 – ИА СОЧИ-24

В Москву прибыл борт с телами жертв крушения Ту-154
В Москву прибыл борт с телами жертв крушения Ту-154

Утром 26 декабря в Москву прибыл самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с телами десяти погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море и 86 фрагментами разбившегося лайнера, передает телеканал "360". Борт приземлился на военном аэродроме Чкаловский в Московской области. Сообщается, что в столице будет проводиться опознание и генетическая экспертиза жертв катастрофы.Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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