В Москву вернется снег

6 апреля 2017, четверг, 14:30 – СОЧИ-24



В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега.В течениенескольких дней в московском регионе похолодает. В ночные часы температураможет достигнуть минусовых отметок. В предстоящие выходные ожидается выпадение снега."Пройдутосадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь навоскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновьначнется потепление", – сообщает "Газета.Ru". С 7 апреля в столице похолодает.В пятницу ночью в Подмосковье местамипройдет небольшой дождь. Днем он усилится и распространится в том числе настолицу. Ночные температуры в Москве составят 6-8 градусов и 4-9 градусов вПодмосковье. Днем ожидается 11-13 и 8-13 градусов соответственно, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.Суббота встретит жителей московскогорегиона дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается 5-7 градусов. Днем столбиктермометра поднимется до 7-9 градусов тепла.Ночь на 9 апреля ожидается холодной. Температураопустится до минус 1 – плюс 1 в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса врегионе. Днем столбик термометра покажет 3-5 градусов выше нуля.Не обойдется в воскресенье и без осадков.Правда, синоптики уверяют, что они будут небольшими, в ночные часыпреимущественно в виде снега. День будет ветреным. Местами возможны порывыветра до 12-17 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будетгололедица. Зато начало новой недели вновь принесет в московский региондолгожданную теплую погоду.Отметим, 6апреля зарегистрирован самый теплый день с начала года в Москве. Воздух встолице прогрелся до 13,3 градусов тепла. До конца дня прогнозируется до 15градусов выше нуля.

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