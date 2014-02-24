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В Москву вернется снег
6 апреля 2017, четверг, 14:30 – СОЧИ-24
В течение
нескольких дней в московском регионе похолодает. В ночные часы температура
может достигнуть минусовых отметок. В предстоящие выходные ожидается выпадение снега.
"Пройдут
осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на
воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь
начнется потепление", – сообщает "Газета.Ru". С 7 апреля в столице похолодает.
В пятницу ночью в Подмосковье местами
пройдет небольшой дождь. Днем он усилится и распространится в том числе на
столицу. Ночные температуры в Москве составят 6-8 градусов и 4-9 градусов в
Подмосковье. Днем ожидается 11-13 и 8-13 градусов соответственно, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Суббота встретит жителей московского
региона дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается 5-7 градусов. Днем столбик
термометра поднимется до 7-9 градусов тепла.
Ночь на 9 апреля ожидается холодной. Температура
опустится до минус 1 – плюс 1 в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса в
регионе. Днем столбик термометра покажет 3-5 градусов выше нуля.
Не обойдется в воскресенье и без осадков.
Правда, синоптики уверяют, что они будут небольшими, в ночные часы
преимущественно в виде снега. День будет ветреным. Местами возможны порывы
ветра до 12-17 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будет
гололедица. Зато начало новой недели вновь принесет в московский регион
долгожданную теплую погоду.
Отметим, 6
апреля зарегистрирован самый теплый день с начала года в Москве. Воздух в
столице прогрелся до 13,3 градусов тепла. До конца дня прогнозируется до 15
градусов выше нуля.
Источник:
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