В организации петербургского теракта подозревали капитана

4 апреля 2017, вторник, 14:46 – СОЧИ-24



В организации петербургского теракта подозревали капитана

Заподозренным в организации взрыва в подземке Санкт-Петербурга оказался водитель Андрей Никитин. Его фото было опубликовано вскоре после теракта. По завершении беседы в полиции, куда мужчина добровольно пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению, он уехал в Москву.Снимок предполагаемого террориста опубликовали вечером 3 апреля.Мужчину с бородой и в характерных для приверженцев ислама одежде и головном уборе заподозрили в причастности к преступлению. Такое предположение возникло у полицейских в связи с тем, что мужчина, имеющий типичные признаки мусульманской внешности, вошел в подземку на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва. Человек с фотографии, увидев свое изображение в СМИ, сам явился к правоохранителям, которые установили, что к преступлению он, скорее всего, не причастен. Подозреваемым оказался гражданин России, верующий мусульманин Андрей Никитин. В исламе он принял имя Ильяс, передает ИА Islamnews.По словам его друзей, "по матери татарин, по отцу русский". Жил раньше в НовомУренгое, окончил "высшее военное учебное заведение в Рязани". Имеет воинскоезвание капитана, проходил службу в Чечне. Сейчас Никитин работаетдальнобойщиком. Позже мужчина взял билет изСанкт-Петербурга в Москву, чтобы добраться оттуда до дома – в Оренбург. Однако перед самым вылетом из Внуково в салон вошли представителиФСБ и вывели его. Затем Никитин был доставлен на новый допрос, сообщает Life.ru. Как писали Dni.ru, главным подозреваемым в организации теракта в питерском метро является22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Ранее фотографии предполагаемого террориста-смертника появились в Сети. Еще в 2015 году он работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.

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