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В организации петербургского теракта подозревали капитана

4 апреля 2017, вторник, 14:46 – СОЧИ-24

В организации петербургского теракта подозревали капитана
В организации петербургского теракта подозревали капитана
Заподозренным в организации взрыва в подземке Санкт-Петербурга оказался водитель Андрей Никитин. Его фото было опубликовано вскоре после теракта. По завершении беседы в полиции, куда мужчина добровольно пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению, он уехал в Москву.
Снимок предполагаемого террориста опубликовали вечером 3 апреля.
Мужчину с бородой и в характерных для приверженцев ислама одежде и головном уборе заподозрили в причастности к преступлению. Такое предположение возникло у полицейских в связи с тем, что мужчина, имеющий типичные признаки мусульманской внешности, вошел в подземку на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва. Человек с фотографии, увидев свое изображение в СМИ, сам явился к правоохранителям, которые установили, что к преступлению он, скорее всего, не причастен. Подозреваемым оказался гражданин России, верующий мусульманин Андрей Никитин. В исламе он принял имя Ильяс, передает ИА Islamnews.По словам его друзей, "по матери татарин, по отцу русский". Жил раньше в Новом
Уренгое, окончил "высшее военное учебное заведение в Рязани". Имеет воинское
звание капитана, проходил службу в Чечне. Сейчас Никитин работает
дальнобойщиком. Позже мужчина взял билет из
Санкт-Петербурга в Москву, чтобы добраться оттуда до дома – в Оренбург. Однако перед самым вылетом из Внуково в салон вошли представители
ФСБ и вывели его. Затем Никитин был доставлен на новый допрос, сообщает Life.ru. Как писали Dni.ru, главным подозреваемым в организации теракта в питерском метро является
 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Ранее фотографии предполагаемого террориста-смертника появились в Сети. Еще в 2015 году он работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы полиция оцепила автобус..»

сегодня, 21:59
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

сегодня, 19:44
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Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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