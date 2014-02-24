В Париже жестоко избили режиссера из России

В одну из парижских клиник в тяжелом состоянии была доставлена российский режиссер Елена Сурина, передает "РЕН ТВ". У нее были диагностированы многочисленные травмы, в числе которых сотрясение, перелом носа, скуловой кости, глубокое рассечение в области лба. Несколько дней женщина провела в реанимации.Она рассказала о том, как произошло нападение. Вечером, когда режиссер возвращалась домой, на нее набросился мужчина европейской внешности. Он принялся методично избивать жертву, а после того, как она подняла шум и на происходившее обратили внимание прохожие, бросился наутек.Сама Елена Сурина не исключает, что могла быть целеноправленной целью нападавшего, а не случайной жертвой – избиение произошло в непосредственной близости от ее дома. Французская полиция, однако, даже не начала расследование произошедшего.
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Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»