В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур после теракта в метро. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Георгий Полтавченко.О принятом решении сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. Представитель Полтавченко опубликовал эту информацию в социальной сети Twitter.
Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»
Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»