В Петербурге опознан первый погибший при теракте в метро
4 апреля 2017, вторник, 17:00 – СОЧИ-24
В Санкт-Петербурге опознали одного из 14 погибших в результате теракта в метро. Личность жертвы не раскрывается. "Остальное мы говорить не можем", – цитирует РИА Новости главу городского комитета по соцполитике Александра Ржаненкова. Вероятно, речь идет о гражданине Казахстана Максиме Арышеве. О том, что мужчину опознали среди жертв трагедии, рассказали в пресс-службе МИДа страны.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»