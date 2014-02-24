В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны. На снаряде имеются следы тротила, пишет газета "Известия". Подозрительный предмет удалось обнаружить во время обычной проверки. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что граната была полубоевая.
Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»
Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»