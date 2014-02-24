ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

6 апреля 2017, четверг, 13:14 – СОЧИ-24


В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны. На снаряде имеются следы
тротила, пишет газета "Известия".
Подозрительный предмет удалось обнаружить во
время обычной проверки. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что граната была полубоевая.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
В Москве зафиксирован самый теплый день года

Столичный воздух в четверг прогрелся до плюс 13,3 градусов..»

сегодня, 14:58
Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву.В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе..»

сегодня, 14:46
Украина попала в ловушку из-за российских банков

Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»

сегодня, 14:30
В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега...»

сегодня, 14:16
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

Европарламент завершил финальное голосование по вопросу предоставления безвизового режима для Украины. "За" проголосовало большинство собравшихся в зале заседаний депутатов...»

сегодня, 13:31
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену..»

сегодня, 13:14
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны..»

сегодня, 13:14
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
В Москве зафиксирован самый теплый день года

Столичный воздух в четверг прогрелся до плюс 13,3 градусов..»

сегодня, 14:58
Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву.В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе..»

сегодня, 14:46
Украина попала в ловушку из-за российских банков

Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»

сегодня, 14:30
В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега...»

сегодня, 14:16
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

Европарламент завершил финальное голосование по вопросу предоставления безвизового режима для Украины. "За" проголосовало большинство собравшихся в зале заседаний депутатов...»

сегодня, 13:31
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену..»

сегодня, 13:14
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны..»

сегодня, 13:14
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.