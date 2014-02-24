В Петербурге пассажиры после взрыва в ужасе выбегали из метро

3 апреля 2017, понедельник, 15:59 – СОЧИ-24



В Петербурге пассажиры после взрыва в ужасе выбегали из метро

В Санкт-Петербурге на двух станциях метро прогремели взрывы. Очевидец рассказал, что шокированные пассажиры сразу после инцидента побежали на выход, началась паника."Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валилдым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Людибежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Онасказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены",– сообщила девушка, оказавшаяся в момент взрыва на станции "Сенная площадь".Однако на кадрах с места ЧП, которые размещены в Сети, видно, что несколько пассажиров пытаются помочь пострадавшим. Они самостоятельно пытаются проникнуть в искореженный вагон поезда. Уже известно, что взрыв произошел в центральном вагоне. По предварительным данным, десять человек погибли, 30 пострадали. В настоящее время семь станций подземки закрыты. Вертолет санитарной авиации направился к "Технологическому институту". Посадка винтокрылой машины может быть затруднена из-за обилия проводов. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Все обстоятельства устанавливают следователи, оперативная группа уже работает на месте ЧП.

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