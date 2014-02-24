|3 апреля, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
В Петербурге пассажиры после взрыва в ужасе выбегали из метро
3 апреля 2017, понедельник, 15:59 – СОЧИ-24
"Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил
дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди
бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она
сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены",
– сообщила девушка, оказавшаяся в момент взрыва на станции "Сенная площадь".Однако на кадрах с места ЧП, которые размещены в Сети, видно, что несколько пассажиров пытаются помочь пострадавшим. Они самостоятельно пытаются проникнуть в искореженный вагон поезда. Уже известно, что взрыв произошел в центральном вагоне. По предварительным данным, десять человек погибли, 30 пострадали. В настоящее время семь станций подземки закрыты. Вертолет санитарной авиации направился к "Технологическому институту". Посадка винтокрылой машины может быть затруднена из-за обилия проводов. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Все обстоятельства устанавливают следователи, оперативная группа уже работает на месте ЧП.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.