В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов
5 апреля 2017, среда, 12:45 – СОЧИ-24
В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек. Все они являются гражданами республик Средней Азии, приехавшими в Россию работать, передает "Газета.ru".Как сообщили в Следственном комитете, на данный момент у правоохранителей нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро. По версии следствия, подозреваемые вербовали выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности.
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»