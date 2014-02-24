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В Петербурге школьник отравился вейпом

20 марта 2017, понедельник, 09:46 – ИА СОЧИ-24


Скорая помощь доставила в детскую городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга №5 16-летнего подростка. Школьнику был поставлен диагноз "острое ингаляционное отравление жидкими сигаретами", передает Life.ru. Состояние молодого человека врачи оценивают как удовлетворительное. Правоохранителям удалось выяснит, что отравившегося вейпом подростка врачи доставили из его собственного дома. По факту произошедшего проводит проверку инспектор по делам несовершеннолетних.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:46
В Петербурге школьник отравился вейпом

Скорая помощь доставила в детскую городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга №5 16-летнего подростка..»

сегодня, 09:44
Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города..»

сегодня, 09:30
Захарова пошутила о ходящем по воде Лаврове

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»

сегодня, 09:29
Массовая молитва паломников в аварийном лайнере попала на видео

Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»

сегодня, 09:14
Москвичам пообещали пасмурный понедельник

Специалисты Гидрометцентра сообщили, что 20 марта в Москве установится пасмурная погода с дождем..»

сегодня, 08:58
Россияне стали экономить на воде

В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»

сегодня, 08:46
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сегодня, 08:45
Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками

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