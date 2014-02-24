

В Петербурге школьник отравился вейпом сегодня, 09:46 Скорая помощь доставила в детскую городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга №5 16-летнего подростка..»

Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы сегодня, 09:44 Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города..»

Захарова пошутила о ходящем по воде Лаврове сегодня, 09:30 Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»

Массовая молитва паломников в аварийном лайнере попала на видео сегодня, 09:29 Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»



Москвичам пообещали пасмурный понедельник сегодня, 09:14 Специалисты Гидрометцентра сообщили, что 20 марта в Москве установится пасмурная погода с дождем..»

Россияне стали экономить на воде сегодня, 08:58 В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»

Почему в России такие маленькие зарплаты сегодня, 08:46 Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев рассказал, почему в России очень маленькие зарплаты. Он отметил, что в стране очень низкая эффективность труда...»

Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками сегодня, 08:45 Поставки фруктов из Польши в Белоруссию за год выросли в разы, свидетельствует статистика. Специалисты уверены, что большую их часть вскоре можно будет увидеть на российских прилавках...»