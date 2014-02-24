В петербургском метро объявлена эвакуация после взрыва



Опознана первая жертва теракта в Санкт-Петербурге сегодня, 18:31 В Санкт-Петербурге установлена личность женщины, которая скончалась в результате взрыва в подземке..»



На Украине поглумились над терактом в Петербурге сегодня, 18:30 На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии...»



Опубликовано фото предполагаемого питерского террориста сегодня, 18:15 В Сети появилось фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга. Судя по снимку, мужчина носит длинную бороду и шапку...»