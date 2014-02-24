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В петербургском теракте подозревали капитана
4 апреля 2017, вторник, 14:46 – СОЧИ-24
Снимок предполагаемого террориста опубликовали вечером 3 апреля.
Мужчину с бородой и в характерных для мусульманина одежде и головном уборе заподозрили в причастности к преступлению. Такое предположение возникло у полицейских в связи с тем, что мужчина, имеющий типичные признаки внешности, вошел в подземку на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва. Человек с фотографии, увидев свое изображение в СМИ, сам явился к правоохранителям, которые установили, что к преступлению он, скорее всего, не причастен. Им оказался гражданин России, верующий мусульманин Андрей Никитин. В исламе он принял имя Ильяс, передает ИА Islamnews.По словам его друзей, "по матери татарин, по отцу русский". Жил раньше в Новом
Уренгое, окончил "высшее военное учебное заведение в Рязани". Имеет воинское
звание капитана, проходил службу в Чечне. В настоящее время Андрей Никитин работает
дальнобойщиком.Позже мужчина взял билет из
Санкт-Петербурга в Москву, чтобы добраться после этого до дома в Оренбург. Однако перед самым вылетом уже из Внуково в салон вошли представители
ФСБ и вывели его. Затем Никитин был доставлен на еще один допрос, сообщает Life.ru. Как писали Dni.ru, главным подозреваемым в теракте в питерском метро является
22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Ранее фотографии предполагаемого террориста-смертника появились в Сети. Подозреваемый еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.
Материал дополняется
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