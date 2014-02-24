В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

У менеджера Comedy Club из гардеробной ресторана украли шубу. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Как рассказала потерпевшая, она ужинала в ресторане на улице Льва Толстого..»

сегодня, 12:31

После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше...»