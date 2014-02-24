В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину

25 февраля 2017, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24

У одного из подмосковных баров жестоко избили мужчину. Камерывидеонаблюдения запечатлели, как трое неизвестных руками и ногами избиваютоппонента. Пострадавший упал на асфальт и не мог оказывать сопротивление,передает РЕН ТВ.Злоумышленники не стеснялись прохожих. Впрочем, никто из свидетелейне попытался вступиться за потерпевшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельствапреступления.

СОЧИ 24