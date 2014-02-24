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В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
25 февраля 2017, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24
У одного из подмосковных баров жестоко избили мужчину. Камеры
видеонаблюдения запечатлели, как трое неизвестных руками и ногами избивают
оппонента. Пострадавший упал на асфальт и не мог оказывать сопротивление,
передает РЕН ТВ.
Злоумышленники не стеснялись прохожих. Впрочем, никто из свидетелей
не попытался вступиться за потерпевшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства
преступления.
Источник:
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