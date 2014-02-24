В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек

На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedes столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали, передает агентство "Москва".Установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»