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В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек

28 марта 2017, вторник, 21:59 – СОЧИ-24


На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedes
столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали,
передает агентство "Москва".Установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу
встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком. На месте
происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства
автоаварии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:59
В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек

На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedes столкнулся с КамАЗом..»

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вчера, 21:28
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

В столице экипаж ДПС на большой скорости сбили на пешеходном переходе девушку. Инцидент произошел на улице Свободы 28 марта...»

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