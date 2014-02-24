В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек

28 марта 2017, вторник, 21:59 – СОЧИ-24

На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedesстолкнулся с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали,передает агентство "Москва".Установлено, что легковой автомобиль выехал на полосувстречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком. На местепроисшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельстваавтоаварии.

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