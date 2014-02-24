В президенты Франции метит темная лошадка

5 апреля 2017, среда, 14:31 – СОЧИ-24



В президенты Франции метит темная лошадка

Удивление, местами переходящее в шок, вызвали итоги предвыборных дебатов кандидатов в президенты Франции. В дискуссии одиннадцати претендентов неожиданно победил ультралевый Жан-Люк Меланшон. Лидер "Непокоренной Франции" получил 25% голосов телезрителей.Французские СМИ сосредоточили внимание на трех, с точкизрения экспертов, основных кандидатах на звание хозяина Елисейского дворца. ЭтоЭммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Так что рывок Меланшона сталдля всех большим сюрпризом. Победителя теледебатов, в которых участвовали все 11кандидатов в президенты, определил опрос, проведенный компанией Elabe по заказутелеканала BFMTV. Четверть опрошенных отдали голоса Меланшону, 21% и второеместо досталось Эмманюэлю Макрону из движения "Вперед", 15% ушли кэкс-премьеру Франсуа Фийону, 11% и четвертое место – лидеру "Национальногофронта" Марин Ле Пен.Теперь четверка лидеров охватила весь диапазон французскойполитической палитры: от ультралевых (Меланшон) до ультраправых (Ле Пен). Предпочтенияизбирателей выяснятся уже 23 апреля, в крайнем случае, 7 мая, если понадобитсявторой тур.Жан-Люк Меланшон в своих политических убеждениях прошел путьот троцкиста до социалиста. Социалистическая партия и ее лидер Франсуа Миттеранв свое время привлекли его именно своей умеренностью – в противовес радикализмумарксистов. Однако со временем взгляды Меланшона снова полевели: в егопредвыборной программе есть слово "революция".Лидер "Левого фронта" выступает за независимостьФранции от международной финансовой системы и рейтинговых агентств. Кроме того,предлагает отменить налоговые привилегии для крупных компаний, разделитьсберегательные и инвестиционные банки. Он призывает к "гражданскойреволюции" – перевороту, который делает не рабочий класс, но все граждане,болеющие за свою страну. "На всех континентах уже начались революции: гражданеприходят к власти и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. Мировоелидерство Соединенных Штатов оспаривается со всех сторон", – заявляетМеланшон. Кандидат часто апеллирует к южноамериканскому опыту, а один из егокумиров – лидер Венесуэлы Уго Чавес. Соединенные Штаты лидер "Левогофронта" считает главной угрозой самостоятельности Евросоюза.Как отмечают эксперты, главные враги Меланшона – небольшаяпрослойка очень богатых людей, чьи доходы в десятки раз превышают среднийгодовой доход в стране. Предлагается, в частности, ввести ограничения на дополнительнуюприбыль: хозяин предприятия не сможет ее получать, пока не поднимет зарплаты самымнизкооплачиваемым работникам. Есть и более радикальное предложение: установитьверхнюю планку прибылей в 360 000 евро в год, все, что сверх этого –перераспределяется в пользу бедных. В своих интервью левый кандидат заявляет: для Европы нетникакого интереса в том, чтобы противостоять России. Он напоминает о давнейистории сотрудничества двух стран: о теплых отношениях Франции времен де Голляс СССР и союзе Третьей республики с Россией при Николае II. Меланшон выступаетпротив военных приготовлений НАТО на российских границах. В то же время он подчеркивает, что не согласен с политикой президента России. "Одно непротиворечит другому. Я считаю Россию партнером, но при этом я абсолютно несогласен с политической линией Путина, так как я – не либерал, ненеокапиталист", – заявляет претендент на Елисейский дворец.Революции во Франции эксперты не предвидят: по их мнению,Меланшону едва ли удастся пройти во второй тур. Главный вопрос – кому передадутсвои голоса те 15% избирателей, которые сегодня поддерживают лидера "Левогофронта". Хотя нельзя полностью исключить, что, удивив французов однажды,революционер повторит свой успех.

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