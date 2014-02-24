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В президенты Франции метит темная лошадка
5 апреля 2017, среда, 14:31 – СОЧИ-24
Французские СМИ сосредоточили внимание на трех, с точки
зрения экспертов, основных кандидатах на звание хозяина Елисейского дворца. Это
Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Так что рывок Меланшона стал
для всех большим сюрпризом. Победителя теледебатов, в которых участвовали все 11
кандидатов в президенты, определил опрос, проведенный компанией Elabe по заказу
телеканала BFMTV. Четверть опрошенных отдали голоса Меланшону, 21% и второе
место досталось Эмманюэлю Макрону из движения "Вперед", 15% ушли к
экс-премьеру Франсуа Фийону, 11% и четвертое место – лидеру "Национального
фронта" Марин Ле Пен.Теперь четверка лидеров охватила весь диапазон французской
политической палитры: от ультралевых (Меланшон) до ультраправых (Ле Пен). Предпочтения
избирателей выяснятся уже 23 апреля, в крайнем случае, 7 мая, если понадобится
второй тур.Жан-Люк Меланшон в своих политических убеждениях прошел путь
от троцкиста до социалиста. Социалистическая партия и ее лидер Франсуа Миттеран
в свое время привлекли его именно своей умеренностью – в противовес радикализму
марксистов. Однако со временем взгляды Меланшона снова полевели: в его
предвыборной программе есть слово "революция".Лидер "Левого фронта" выступает за независимость
Франции от международной финансовой системы и рейтинговых агентств. Кроме того,
предлагает отменить налоговые привилегии для крупных компаний, разделить
сберегательные и инвестиционные банки. Он призывает к "гражданской
революции" – перевороту, который делает не рабочий класс, но все граждане,
болеющие за свою страну. "На всех континентах уже начались революции: граждане
приходят к власти и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. Мировое
лидерство Соединенных Штатов оспаривается со всех сторон", – заявляет
Меланшон. Кандидат часто апеллирует к южноамериканскому опыту, а один из его
кумиров – лидер Венесуэлы Уго Чавес. Соединенные Штаты лидер "Левого
фронта" считает главной угрозой самостоятельности Евросоюза.Как отмечают эксперты, главные враги Меланшона – небольшая
прослойка очень богатых людей, чьи доходы в десятки раз превышают средний
годовой доход в стране. Предлагается, в частности, ввести ограничения на дополнительную
прибыль: хозяин предприятия не сможет ее получать, пока не поднимет зарплаты самым
низкооплачиваемым работникам. Есть и более радикальное предложение: установить
верхнюю планку прибылей в 360 000 евро в год, все, что сверх этого –
перераспределяется в пользу бедных. В своих интервью левый кандидат заявляет: для Европы нет
никакого интереса в том, чтобы противостоять России. Он напоминает о давней
истории сотрудничества двух стран: о теплых отношениях Франции времен де Голля
с СССР и союзе Третьей республики с Россией при Николае II. Меланшон выступает
против военных приготовлений НАТО на российских границах. В то же время он подчеркивает, что не согласен с политикой президента России. "Одно не
противоречит другому. Я считаю Россию партнером, но при этом я абсолютно не
согласен с политической линией Путина, так как я – не либерал, не
неокапиталист", – заявляет претендент на Елисейский дворец.Революции во Франции эксперты не предвидят: по их мнению,
Меланшону едва ли удастся пройти во второй тур. Главный вопрос – кому передадут
свои голоса те 15% избирателей, которые сегодня поддерживают лидера "Левого
фронта". Хотя нельзя полностью исключить, что, удивив французов однажды,
революционер повторит свой успех.
Источник:
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