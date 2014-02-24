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В проблемах Евросоюза снова обвинили Россию
13 марта 2017, понедельник, 18:28 – ИА СОЧИ-24
В последнее время македонские националисты стали утверждать,
что албанские партии в Македонии задумали создать "Великую Албанию". Якобы,
такие настроения подогреваются Министерством иностранных дел России. Австрийское
издание Der Standard написало, что Москва использует кризис в Македонии,
чтобы создать Евросоюзу новые проблемы.
Между тем, российский МИД на днях заявил, что вмешательство
Запада в дела Македонии принимает все более вопиющие формы. В ведомстве
подчеркнули, что ЕС и США продолжают беззастенчиво оказывать на президента
Македонии Гёрге Иванова беспрецедентное давление.
11 декабря 2016 года в Македонии прошли внеочередные
парламентские выборы, большинство граждан проголосовали за правящую Демократическую
партию македонского национального единства. Однако, из Брюсселя в Скопье
посылаются недвусмысленные сигналы с требованием отдать мандат оппозиционерам. К такому поведению еврочиновников, отмечает российский МИД, подключился
и глава самопровозглашенного Косова Хашим Тачи, призвавший македонских албанцев
взять свои права в свои руки – в русле проекта "Великой Албании",
претендующей на обширные районы ряда балканских государств, включая Македонию.
Непростая политическая ситуация в Македонии может привести к
новой войне на Балканах, полагают наблюдатели. По стране прокатилась волна
протестов: православная часть населения – этнические македонцы, выходят
на улицы, требуя от президента, чтобы он не допустил албанские партии к
формированию правительства.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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