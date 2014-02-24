В ресторане в центре Москвы случился пожар

12 марта 2017, воскресенье, 16:15 – ИА СОЧИ-24

В одном из ресторанов в центре Москвы днем 12 марта произошел пожар. По предварительным данным, на кухне заведение вспыхнули жировые отложения.Из здания были эвакуированы 15 человек, передает РЕН-ТВ. Пожар локализован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

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