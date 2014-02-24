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В России хотят отменить материнский капитал

13 марта 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24

В России хотят отменить материнский капитал
В России хотят отменить материнский капитал
Систему материнского капитала в Госдуме посчитали устаревшей. Чиновники предложили отменить "меры псевдоподдержки" в пользу ежемесячных социальных выплат.
Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с инициативой ввести гибкую систему социальных пособий, сообщает RT. Вне зависимости от материального положения семьи родители смогут ежемесячно получать три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч рублей

за второго, 15 тысяч рублей

за третьего.
На этом градацию выплат предлагается остановить, так как рождение ребенка не должно ставить граждан в полную зависимость от государства и приводить к "иждивенческой психологии". "Дети – это не способ повысить уровень жизни, но в то же время наши мамы и папы должны знать, что государство не бросает их на произвол судьбы", – отметила Волынец.Единовременная выплата, по словам чиновников, себя не оправдала. "От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное, – пояснил Вострецов.
– При этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь

пособие, на которое можно содержать детей". Также авторы инициативы указали на необходимость реформирования системы выделения участков многодетным семьям. Они уверены: регионы не в состоянии выдать пригодную для жизни землю каждой семье, где родился третий ребенок."Дают участки в чистом поле без коммуникаций, а ведь без коммуникаций там жить невозможно. Провести электричество, водоснабжение, газ на собственные деньги – непосильная для многодетных семей ноша", – уточнила Волынец. В связи с этим предлагается снизить нагрузку на государство и выделять жилые участки семьям с пятью детьми. Кроме того, при рождении седьмого ребенка родители должны получать от правительства автомобиль "Газель", подчеркнули чиновники. По словам первого зампреда комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Павла Сычева, любые инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, должны получать одобрение государства, но отмену материнского капитала следует рассматривать на экспертном уровне. "Нужно проработать составляющие по выплатам: размер, продолжительность, каким образом их предлагается выделять. Важно, что для каждого субъекта России выплаты могут отличаться. Также предложение стоит рассматривать в свете комплекса мер, которые уже приняты в регионах", – заявил он. Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Алена Чеснокова отметила, что система материнского капитала лучше предлагаемых ежемесячных выплат: с его помощью можно единовременно совершить крупную покупку. При этом она поддержала идею о выделении автомобиля многодетным семьям."У меня старший ребенок профессионально занимается плаванием и ходит на тренировки каждый день, – рассказала Чеснокова.
– Он делает четыре поездки в день, одна поездка стоит 17 рублей. Я плачу за его проезд около 1700 рублей в месяц. А ведь у меня еще двое детей, которые скоро будут заниматься в каком-нибудь кружке, и еще один ребенок, который скоро пойдет в школу. И их нужно еще накормить". Напомним, что в 2017 году размер единовременной выплаты составляет чуть более 453 тысяч рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование и здравоохранение ребенка, а также на товары для социализации детей-инвалидов.Недавно ректор Российской академии госслужбы при президенте России Владимир Мау предложил отказаться от пенсий, заменив их адресными социальными выплатами. По его словам, граждане не должны полностью полагаться на государство

пособия нужны только тем, кто не может прожить на сбережения или финансовую поддержку семьи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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