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В России хотят отменить материнский капитал
13 марта 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24
Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с инициативой ввести гибкую систему социальных пособий, сообщает RT. Вне зависимости от материального положения семьи родители смогут ежемесячно получать три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч рублей
–
за второго, 15 тысяч рублей
–
за третьего.
На этом градацию выплат предлагается остановить, так как рождение ребенка не должно ставить граждан в полную зависимость от государства и приводить к "иждивенческой психологии". "Дети – это не способ повысить уровень жизни, но в то же время наши мамы и папы должны знать, что государство не бросает их на произвол судьбы", – отметила Волынец.Единовременная выплата, по словам чиновников, себя не оправдала. "От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное, – пояснил Вострецов.
– При этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь
–
пособие, на которое можно содержать детей". Также авторы инициативы указали на необходимость реформирования системы выделения участков многодетным семьям. Они уверены: регионы не в состоянии выдать пригодную для жизни землю каждой семье, где родился третий ребенок."Дают участки в чистом поле без коммуникаций, а ведь без коммуникаций там жить невозможно. Провести электричество, водоснабжение, газ на собственные деньги – непосильная для многодетных семей ноша", – уточнила Волынец. В связи с этим предлагается снизить нагрузку на государство и выделять жилые участки семьям с пятью детьми. Кроме того, при рождении седьмого ребенка родители должны получать от правительства автомобиль "Газель", подчеркнули чиновники. По словам первого зампреда комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Павла Сычева, любые инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, должны получать одобрение государства, но отмену материнского капитала следует рассматривать на экспертном уровне. "Нужно проработать составляющие по выплатам: размер, продолжительность, каким образом их предлагается выделять. Важно, что для каждого субъекта России выплаты могут отличаться. Также предложение стоит рассматривать в свете комплекса мер, которые уже приняты в регионах", – заявил он. Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Алена Чеснокова отметила, что система материнского капитала лучше предлагаемых ежемесячных выплат: с его помощью можно единовременно совершить крупную покупку. При этом она поддержала идею о выделении автомобиля многодетным семьям."У меня старший ребенок профессионально занимается плаванием и ходит на тренировки каждый день, – рассказала Чеснокова.
– Он делает четыре поездки в день, одна поездка стоит 17 рублей. Я плачу за его проезд около 1700 рублей в месяц. А ведь у меня еще двое детей, которые скоро будут заниматься в каком-нибудь кружке, и еще один ребенок, который скоро пойдет в школу. И их нужно еще накормить". Напомним, что в 2017 году размер единовременной выплаты составляет чуть более 453 тысяч рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование и здравоохранение ребенка, а также на товары для социализации детей-инвалидов.Недавно ректор Российской академии госслужбы при президенте России Владимир Мау предложил отказаться от пенсий, заменив их адресными социальными выплатами. По его словам, граждане не должны полностью полагаться на государство
–
пособия нужны только тем, кто не может прожить на сбережения или финансовую поддержку семьи.
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