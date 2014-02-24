

Россиянам советуют закупаться валютой сегодня, 12:46 На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску...»

В Москве дворник бросил химикаты в лицо 10-летнему ребенку сегодня, 12:28 На северо-западе столицы дворник опрокинул порошок для чистки труб на десятилетнего мальчика..»

Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам сегодня, 12:15 Суд признал Хасана Закаева виновным в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке..»

Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы сегодня, 12:14 Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»



Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму сегодня, 12:00 Пословица "Пустить козла в огород" получила подтверждение в реальной жизни. В Британии мужчина, осужденный за изнасилование, после приговора суда находится в женской тюрьме...»

В России нашли способ победить бедность сегодня, 11:45 Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»

В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154 сегодня, 11:45 На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»

Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы сегодня, 11:14 В честь Дня работника культуры в столице бесплатно покажут советские фильмы..»