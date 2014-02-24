В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

17 марта 2017, пятница, 15:31 – ИА СОЧИ-24



В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России.Президентские инициативы зачастую не доходят дорядовых предпринимателей из-за связи чиновников на местах с олигархами.Для того, чтобы разорвать эти порочные связи и наладить более тесные иэффективные контакты бизнеса с муниципальными и региональнымичиновниками создается новая организация. По словам члена оргкомитетаОбщественного штаба реализации президентских программ Сергея Маркова,инициатива о создании движения пришла снизу, а его и других участниковоргкомитета лишь пригласили помочь.Средичленов оргкомитета – предприниматель из Нижегородской области ИгорьПостников, директор Института прикладных политических исследованийГригорий Добромелов, директор Центра эффективных политическихкоммуникаций Надежда Муравьева и доцент кафедры российской политикифакультета политологии МГУ Сергей Володенков. Оргкомитет учредительногосъезда организации возглавил адвокат Московской коллегии адвокатовКирилл Иванов.В планах организации косени 2017 года сформировать порядка 500 местных отделений и 75региональных. "Уже сейчас, при подготовке к съезду мы объединилипредставителей 64 регионов и 312 российских муниципалитетов", – отметила Надежда Муравьева.Политолог Сергей Марков на первой пресс-конференцииОбщественного штаба реализации президентских программ рассказал, чтоинициаторы движения рассматривают Общероссийский народный фронт какдружественную им структуру, однако считают важным создание новой.Пересечение интересов, если и будет, то пойдет на пользу общему делу,считает Марков, который, является доверенным лицом Президента ВладимираПутина и членом ОНФ.Председательоргкомитета учредительного съезда новой общественной организациимосковский адвокат Кирилл Иванов убежден в том, что основой развитияРоссии и отечественной экономики в современных условиях является среднийкласс, который своими усилиями создает новые рабочие места, новыетовары и услуги, а также исправно платит налоги в бюджет, внося своюлепту в ВВП страны. "Мы – те самые люди, которые на своих плечахежедневно несут груз ответственности перед своими семьями, работниками иперед самими собой", – сказал Иванов."Мыуверены, что способны создать современную и эффективную экономику,отвечающую современным условиям жизни и потребностям общества, свободнуюот коррупции и чиновничьего произвола".Членыорганизации, в первую очередь, намерены использовать эффективныепрактики, позволяющие строить рабочие взаимоотношения власти и бизнеса,которые будут работать на развитие муниципалитетов в частности и России вцелом. Прежде всего, это общественный глубокий мониторинг показателейразвития муниципалитетов в социальных и экономических вопросах (еслибрать, например, бизнес-сферу, то это и личный прием предпринимателей вмуниципалитетах, и специальные исследования, которые позволят увидетькартину в комплексе). После мониторинга – передача информации ввышестоящие органы власти, в том числе контролирующие и надзорные,вовлечение широкой общественности и СМИ в обсуждение проблемных точек ипутей развития, разработка и внесение законодательных инициатив.Общественный штаб ставит себе задачу создать такую организационную сеть,которая сможет оперативно и объективно оценивать положение на местах,предотвращая конфликтные ситуации в любой сфере, и, особенно, в сферемалого и среднего бизнеса.Кирилл Ивановподчеркнул, что зачастую на местах чиновники местного самоуправленияработают недостаточно эффективно в деле взаимодействия с бизнесом. Одиниз создателей движения, предприниматель Игорь Постников привел примернедобросовестного отношения муниципальных властей к представителяммалого и среднего бизнеса в городе Павлово Нижегородской области. Там,по его словам, наблюдается беспрецедентное давление чиновников напредпринимателей."Почему такоепроисходит на местах, почему местная власть действует безнаказанно?Потому что никто ничего не знает. Как говорится, до царя далеко, до богавысоко", – отметил Кирилл Иванов. – "Наша организация намеренасократить это расстояние для решение назревших проблем, помочьпредотвратить конфликтные ситуации и заняться первопричинамипроисходящего, чтобы на корню решить возникновение подобных ситуаций вбудущем. Наши мониторинги и живое общение позволят увидеть реальнуюобъективную картину в каждом регионе и в каждом муниципалитете. И послеэтого мы сможем предлагать решения, законодательные инициативы инастраивать диалог всех заинтересованных сторон. "Докторполитических наук Сергей Володенков пообещал, что на основеспециального мониторинга, с привлечением научных кадров ведущих ВУЗовРоссии, новое движение составит карту проблемных территорий России. Наней будут обозначены регионы, в которых предпринимателям из-за ихнепростых отношений с властями, живется несладко. Там активная работа смуниципалитетами будет вестись в первую очередь.Также Общественный штаб подготовит карты транспарентности муниципальных органов власти Москвы и Санкт-Петербурга.В преддверие столичных муниципальных выборов, в начале июля, авторыобещают подробно рассказать о том, насколько эффективно и открытоработает каждая московская управа.Наряду сэтим, для достижения своих целей новое движение считает необходимымпредставлять свои интересы в муниципальных органах власти, способствуяформированию эффективной законодательной базы, направленной на поддержкуактивных и инициативных людей в сфере экономики, на обеспечение честныхи прозрачных правил ведения бизнеса, на социальную защиту тех, ктонуждается в помощи.Для этого, послепроведения учредительного съезда и оформления необходимыхрегистрационных документов, общественная организация намерена принятьучастие в местных выборах. По словам члена оргкомитета, директора Центраэффективных политических коммуникаций Надежды Муравьевой, в МосквеОбщественный штаб реализации президентских программ планирует заявить осебе как минимум в 30% округов на предстоящих в этом году муниципальныхвыборах. Как заявили учредители движения,двери их организации открыты для всех активных и инициативных граждан,которым небезразличны интересы страны.

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