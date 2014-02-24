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В России прикрыли сеть украинских наркодилеров
10 февраля 2017, пятница, 21:16 – ИА СОЧИ-24
Наркосиндикат действовал
на территории 14 регионов России. Среди
задержанных наркодилеров преобладающим большинством оказались граждане Украины.
"Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых
являются гражданами Украины", – цитирует официального
представителя МВД России Ирину Волк РИА Новости. Оказалось, что преступники
имели четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков –
от производства до продажи, которой придерживались.
Вербовщики набирали новых сотрудников организации в Киеве.
Для этого в украинских СМИ массово размещались объявления с выгодными
вакансиями. Сообщалось, что на высокооплачиваемую работу на территории
России приглашаются курьеры или экспедиторы.
К набору штата будущих наркодилеров преступники подходили
тщательно. "С кандидатами проводилось собеседование с использованием
полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых
им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных
систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации
тайников", – рассказала Ирина Волк.
Представитель МВД пояснила,
что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для сбыта наркотиков в России был организован
интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах,
ценах и способах их приобретения, сообщает ТАСС. По ее словам,
в ходе операции было изъято более четырех тонн синтетических наркотических
средств, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять
автомашин, более двух миллионов рублей и 18 поддельных российских паспортов.
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