В России учредят День волонтера

3 апреля 2017, понедельник, 15:58 – СОЧИ-24



В России учредят День волонтера

Вопрос об учреждении Дня волонтера проработает кабинет министров. Соответствующее поручение правительству пообещал дать президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.Число волонтеров в России растет. Это движение надо поддержать, в том числе и морально, считает Владимир Путин."Примерно 7% населения у нас участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% – так или иначе в каких-то общественных мероприятиях принимают участие, это много. Поэтому, конечно, обратить внимание на этих людей, поддержать их, в том числе и морально, отмечая День волонтера, лишним не будет. Правительству поручение такое дам, проработаем. Тем более, что это не потребует никаких дополнительных бюджетных затрат", – сказал Путин.Заявление президента России прозвучало на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Право и справедливость", который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Владимир Путин ответил на вопрос воронежской журналистки. Анна Вотинова сочла, что СМИ слишком мало внимания уделяют волонтерам и недостаточно освещают их деятельность. Журналистка предложила исправить положение, учредив специальный праздник – День волонтера либо объявив год, посвященный волонтерству. Президент России пошутил, что праздников у нас, вроде бы, достаточно. Но пообещал проработать этот вопрос, передает РИА Новости.Теме волонтерства президент уделяет большое внимание. Напомним, на днях Владимир Путин заявил, что МВД должно активнее сотрудничать с членами гражданского общества для пресечения нарушений на дорогах.

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