В Россию вернутся снегопады

Несмотря на приход календарной весны, в некоторых регионах России еще возможны снегопады. Что касается Москвы, здесь погода включила режим "генеральной уборки". По информации заведующей Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в европейской части страны днем ожидаются дожди, а ночью – мокрый снег. В дневное время воздух прогреется до +8, в Центральном Черноземье – до +10, сообщает "Российская газета". В середине недели в этом регионе сохранятся осадки, ночью возможен мороз до -2.В Москве 21 марта пройдет небольшой дождь, днем столбик термометра поднимется до +8. В среду, 22 марта, не исключено похолодание ночью – до -1, днем будет +10, временами – осадки. В четверг, 23 марта, столицу ждет облачная с прояснениями погода, ночью – +3...+5, днем – +8...+10. По словам синоптика, такое состояние атмосферы поможет городу очиститься от остатков снега и грязи. В районе Байкала вероятен снег, а в целом в большинстве регионов России наблюдается потепление. В Ленинградской области в ближайшие дни ожидается +3...+8, в Карелии – до +6 с порывами ветра до 17 метров в секунду. В Коми – 0...+5, в Вологодской области +2...+7, в Архангельской – +3...+8. И только в крайних северных районах, таких как Мурманская область и Ненецкий автономный округ, сохранятся слабые морозы – -1...-2
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»