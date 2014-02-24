В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой

Оригинальное мнение по поводу ВИЧ-инфекции выразил протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению представителя РПЦ, смертельного заболевания в реальности не существует. "ВИЧа нет. Нет ни одного на свете человека, который бы видел вирус иммунодефицита человека. А СПИД возникает не от этого вымышленного вируса, которого в природе не существует", – заявил протоиерей в эфире телеканала "Спас". По мнению священника, СПИД может возникнуть у человека из-за четырех основных причин – стресса, депрессии, разрушенного прививками иммунитета или из-за внешней интоксикации. При этом протоиерей отметил, что врачи намеренно создают "истерию" вокруг борьбы с ВИЧ-инфекцией. "Это из той же оперы, как международный терроризм: некоторым людям надо разбомбить определенную страну – они изобретают международный терроризм", – добавил он. По словам Смирнова, врачи специально "выявляют" у людей "несуществующий" ВИЧ, чтобы разрушить их иммунную систему, а затем добиться того, чтобы человек заразился СПИДом. Напомним, ранее Дмитрий Смирнов стал автором инициативы, которая отличалась не меньшей экстравагантностью. Протоиерей предложил запретить детям смотреть современные мультфильмы. "У меня тоже дети, мы аккуратно подбираем фильмы, которые очень хорошо посмотреть, а есть фильмы, которые не надо смотреть, а есть мультфильмы – их вообще не надо смотреть, кроме старых", – заявил Смирнов.
Пенсионер попытался получить в отделении "Почты России" причитающееся ему пособие, не предъявив при этом необходимые документы. В ответ на последовавший от сотрудника офиса отказ мужчина пригрозил спалить помещение...»
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»
Пенсионер попытался получить в отделении "Почты России" причитающееся ему пособие, не предъявив при этом необходимые документы. В ответ на последовавший от сотрудника офиса отказ мужчина пригрозил спалить помещение...»
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»