В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой

6 марта 2017, понедельник, 15:30 – ИА СОЧИ-24



В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой

Оригинальное мнение по поводу ВИЧ-инфекции выразил протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению представителя РПЦ, смертельного заболевания в реальности не существует."ВИЧа нет. Нет ни одного на свете человека, который бы видел вирус иммунодефицита человека. А СПИД возникает не от этого вымышленного вируса, которого в природе не существует", – заявил протоиерей в эфире телеканала "Спас". По мнению священника, СПИД может возникнуть у человека из-за четырех основных причин – стресса, депрессии, разрушенного прививками иммунитета или из-за внешней интоксикации. При этом протоиерей отметил, что врачи намеренно создают "истерию" вокруг борьбы с ВИЧ-инфекцией. "Это из той же оперы, как международный терроризм: некоторым людям надо разбомбить определенную страну – они изобретают международный терроризм", – добавил он. По словам Смирнова, врачи специально "выявляют" у людей "несуществующий" ВИЧ, чтобы разрушить их иммунную систему, а затем добиться того, чтобы человек заразился СПИДом. Напомним, ранее Дмитрий Смирнов стал автором инициативы, которая отличалась не меньшей экстравагантностью. Протоиерей предложил запретить детям смотреть современные мультфильмы. "У меня тоже дети, мы аккуратно подбираем фильмы, которые очень хорошо посмотреть, а есть фильмы, которые не надо смотреть, а есть мультфильмы – их вообще не надо смотреть, кроме старых", – заявил Смирнов.

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