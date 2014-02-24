В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154
21 марта 2017, вторник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты. Пока достоверность записи официально не подтвердилась. Однако ее содержание полностью совпадает с расшифровкой последнего разговора пилотов, опубликованной ранее, передает Life.ru. На записи слышен разговор пилотов, команды, а также громкие сигналы датчиков, предупреждающих об опасности лайнера. Если аудиозапись подлинная, то можно сказать, что она зафиксировала происходящее на борту Ту-154 перед падением в Черное море. Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками. Расследование причин авиакатастрофы длится уже несколько месяцев, но специалисты так и не пришли к единому мнению. Вместе с тем, в СМИ появляются все новые неожиданные версии трагедии. К примеру, одна из последних состоит в том, что лайнер вовсе не падал, а целенаправленно пытался сесть на воду.
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На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
На данный момент, национальная валюта стоит на 10-12% больше, чем ожидалось. Финансовые эксперты рассказали о том. что ждать от курса рубля в ближайшем будущем и как в этом смысле грамотно подготовиться к отпуску...»
Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»