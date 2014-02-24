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В Сети посмеялись над Трампом-водителем грузовика
24 марта 2017, пятница, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Глава
государства встретился с представителями автотранспортных компаний и водителями
грузовиков. Трамп назвал эту встречу в своем Twitter честью для него.
Пользователи Сети
подметили, что президент США, забравшись в кабину одного из грузовиков, стал вести
себя, как ребенок. Он начал сигналить и "рулить", как мальчишка, сообщает "Газета.Ru".
"И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни –
посидеть за рулем грузовика", – пошутил
пользователь под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!!", -
написала одна из комментаторов.
Вместе с тем, в Twitter стала популярной фотография американского
лидера с рулем в руках. Пользователь @samcmlaird отметил, что так же уверенно
"Трамп ведет Америку к обрыву". Как писали Dni.ru, президент США Дональд Трамп в девятый раз станет дедом.
Радостное событие случится в сентябре. Младший сын американского лидера
от брака с Иваной Трамп 33-летний Эрик сообщил, что они с супругой Ларой ждут
первенца. До появления на свет мальчика осталось полгода.
Радостной новостью Эрик Трамп поделился в своем Twitter. "Очень рады
сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мы
благословлены!" – написал сын президента США.
Источник:
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