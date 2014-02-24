В Сети посмеялись над Трампом-водителем грузовика

24 марта 2017, пятница, 09:44 – ИА СОЧИ-24



В Сети посмеялись над Трампом-водителем грузовика

Пользователи соцсетей высмеяли президента США Дональда Трампа. Американский лидер забрался в кабину грузовика и повел себя, как мальчишка.Главагосударства встретился с представителями автотранспортных компаний и водителямигрузовиков. Трамп назвал эту встречу в своем Twitter честью для него.Пользователи Сетиподметили, что президент США, забравшись в кабину одного из грузовиков, стал вестисебя, как ребенок. Он начал сигналить и "рулить", как мальчишка, сообщает "Газета.Ru"."И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни –посидеть за рулем грузовика", – пошутилпользователь под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!!", -написала одна из комментаторов.Вместе с тем, в Twitter стала популярной фотография американскоголидера с рулем в руках. Пользователь @samcmlaird отметил, что так же уверенно"Трамп ведет Америку к обрыву". Как писали Dni.ru, президент США Дональд Трамп в девятый раз станет дедом.Радостное событие случится в сентябре. Младший сын американского лидераот брака с Иваной Трамп 33-летний Эрик сообщил, что они с супругой Ларой ждутпервенца. До появления на свет мальчика осталось полгода.Радостной новостью Эрик Трамп поделился в своем Twitter. "Очень радысообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мыблагословлены!" – написал сын президента США.

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