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В Шереметьево умер итальянец

5 апреля 2017, среда, 17:16 – СОЧИ-24


Днем 5 апреля в Шереметьево скончался гражданин Италии. Мужчина опаздывал на рейс и одним из последних вбежал на борт воздушного судна.Пассажиру стало плохо, когда он занял свое место, передает РИА ФАН. Врачи пытались реанимировать итальянца, но спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Странное место смерти тестя Кежракова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

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Кто мешает Трампу отменить санкции против России

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