В СК подтвердили личность петербургского смертника
4 апреля 2017, вторник, 16:13 – СОЧИ-24
Сотрудники Следственного комитета России назвали исполнителя теракта в Санкт-Петербурге. Правоохранители подтвердили, что взрыв в метро совершил смертник Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.К такому выводу следователи пришли после проведения генетической экспертизы и изучения записей с камер видеонаблюдения в подземке Петербурга, сообщили в пресс-службе СК. Напомним, по последним данным, в результате взрыва в метро погибли 14 человек, еще около 50 находятся в больницах.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»