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В США хотят наказывать мужчин за мастурбацию

13 марта 2017, понедельник, 10:29 – ИА СОЧИ-24

В США хотят наказывать мужчин за мастурбацию
В США хотят наказывать мужчин за мастурбацию
Член палаты представителей штата Техас, демократ Джессика Фаррар, предложила взимать денежный штраф с мужчин за мастурбацию. По мнению политика, этот жест должен привлечь внимание общественности к проблеме запрета абортов.
Автор инициативы предложила налагать гражданский штраф в размере 100 долларов за каждый "мастурбационный выброс" за пределами влагалища женщины или больницы, передает The Hill. Каждый такой инцидент будет рассматриваться как "акт против неродившегося ребенка и нарушение святости жизни". 
Законопроект, который сама Фаррар называет сатирическим, также позволит врачам отказаться от проведения вазэктомии, а также выписки рецептов на лекарства, повышающие потенцию, если эти действия "нарушают личные, моральные или религиозные убеждения врача". Пациенты должны будут ждать 24 часа перед тем, как медик даст свое согласие на какую-то из этих процедур. Законопроект, по задумке автора, должен привлечь внимание к проблеме ограничения абортов. Как поясняет Фаррар, на самом деле в запрете мастурбации нет ничего смешного. "Женщины ведь не смеются над государственными правилами, которые мешают им получить доступ к качественной медицинской помощи". Отметим, что в последние годы в штате Техас принят ряд мер, направленных на сокращение числа абортов. Так, например, в 2011 году вышел закон, согласно которому женщина, решившаяся на искусственное прерывание беременности, обязана сделать УЗИ и услышать от врача описание плода до того, как отправиться на процедуру. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

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Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
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В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

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