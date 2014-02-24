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В США началась инаугурация Трампа

20 января 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24

В США началась инаугурация Трампа
В США началась инаугурация Трампа

В Вашингтоне стартовала торжественная церемония официального вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. С места событий ведется прямая трансляция. Ожидается, что торжественная процессия к Капитолию начнется в 19:30 мск. Стоя перед ним новый американский лидер произнесет слова клятвы. Трамп уже успел посетить традиционную церковную службу и встретиться со своим предшественником – Бараком Обамой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В США началась инаугурация Трампа

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Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском городе Антерсельве, передает ТАСС..»

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Москвич умер во время купаний на Крещение

Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец

В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»

сегодня, 17:15
Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы

Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»

сегодня, 16:58
ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей

Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»

сегодня, 16:45
В Москве объявлен желтый уровень угрозы

Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасна, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России..»

сегодня, 16:44
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть

Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»
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