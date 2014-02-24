В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
9 января 2017, понедельник, 20:59 – ИА СОЧИ-24
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
Сотрудница полиции скончалась в больнице от огнестрельных ранений, которые получила на парковке рядом с торговым центром Walmart в американском городе Орландо, передает "Газета.ру". Стрельбу устроил 41-летний темнокожий местный житель Маркит Лойд, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в убийстве 24-летней беременной женщины. Также сообщается о гибели помощника шерифа во время попытки задержания злоумышленника – он преследовал подозреваемого на мотоцикле и столкнулся с автомобилем.
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По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
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Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»