В Стокгольме грузовик въехал в толпу

Грузовой автомобиль въехал в толпу прохожих в центре Стокгольма. Информация о случившемся уточняется. ЧП случилось на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, передает местное издание Expressen. По словам очевидцев, некоторые пострадавшие неподвижно лежат на земле. В Сети появились первые фотографии с места происшествия. На снимках виден грузовик, совершивший наезд, а также многочисленные машины экстренных служб. "Я видела сотни бегущих людей, они бежали, спасая свою жизнь", – цитирует Aftonbladet свидетельницу случившегося. Происходящее сняли на видео очевидцы. "Я видел по крайней мере двух сбитых. Я бежал так быстро, как только мог", – рассказал один из прохожих. Местные СМИ сообщают, что погибли три человека. На снимках с места ЧП видно, что грузовик протаранил витрину одного из магазинов. Место происшествия оцепила полиция. Сообщается, что из-за наезда грузовика в городе было временно остановлено движение в метро. По предварительной информации, грузовик был угнан утром 7 апреля. Позже в социальных сетях появились сведения, что на месте происшествия слышали выстрелы. По некоторым данным, водитель, въехавший в толпу, был схвачен полицией.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»