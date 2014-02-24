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В столице объявлен желтый уровень опасности

21 марта 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24


Метеорологи предупредили жителей столицы об ухудшении
погоды. В городе на 22 марта объявлен желтый уровень опасности. По данным
Гидрометцентра, мегаполис окутает туман, передает агентство "Москва".В среду в столице будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки, туман. Днем местами пройдет небольшой дождь, температура
составит от +8 до +10 градусов.Желтый – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют,
когда погода считается потенциально опасной для людей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:15
Министр Скворцова плачет после заседаний

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль...»

сегодня, 16:44
Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками могилевских предприятий выразил пожелание, чтобы отечественные ученые изобрели новый источник энергии. По его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Минска от соседей...»

сегодня, 16:31
Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной

Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование...»

сегодня, 16:29
Сбербанк введет плату за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что планируется взимать плату за снятие наличных в банкоматах финансовой организации с клиентов других банков..»

сегодня, 16:15
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